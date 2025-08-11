Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. В результате травмы получил один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В районе села Никольское Белгородского района движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал водитель», — написал чиновник.

Гладков уточнил, что у мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. На место происшествия прибыла бригада скорой, медики оказали пострадавшему необходимую помощь. От госпитализации он отказался, добавил глава региона.

ВСУ 10 августа уже наносили удар по Белгородской области. Тогда его жертвой стала женщина.