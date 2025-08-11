Оксана Федорова посетила музей в мини-шортах

Ведущая Оксана Федорова в джинсовых мини-шортах посетила музей в Феодосии

Российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова в откровенном наряде сходила музей в Феодосии. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость посетила картинную галерею имени Айвазовского. Для выхода в свет она выбрала белую рубашку, которую заправила в джинсовые мини-шорты синего цвета, оформленные декоративными дырами и потертостями.

Также ведущая надела бежево-коричневые эспадрильи, распустила гладко уложенные волосы и дополнила образ жемчужным ожерельем.

