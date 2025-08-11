Олег Газманов высказался о встрече Путина и Трампа

Певец Олег Газманов заявил, что Россия по итогам переговоров с США не проиграет

Народный артист России Олег Газманов прокомментировал грядущие переговоры президентов России и США. Его слова передает 5-tv.ru.

Певец уверен, что Россия сохранит свои цели по итогам переговоров глав государств, которые встретятся 15 августа на Аляске.

«Если мы едины — нас никто не сможет победить. Их лидер часто меняет риторику, сегодня одно говорит, завтра другое. Наш стабильно и четко доносит позицию России, отстаивая интересы страны», — заявил артист.

Газманов отметил, что не является политиком, но внимательно следит за событиями в мире.

Ранее стало известно, что Газманов дал жесткий ответ Италии, которая наложила на него персональные санкции.