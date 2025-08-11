Пашинян обсудил с Эрдоганом мирное соглашение с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудил мирное соглашение с Азербайджаном, а также дальнейшее сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Премьер-министр представил президенту Турции результаты переговоров, состоявшихся 8 августа 2025 года в столице США Вашингтоне, в частности, парафирование "Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном"», — говорится в публикации.

Отмечается, что лидеры также обсудили развитие отношений Турции и Армении.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. В частности, обозначено строительство коммуникаций между двумя частями Азербайджана по территории Армении под внешним контролем Вашингтона.