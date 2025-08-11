Бывший СССР
Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

Пашинян поблагодарил президента Ирана за объективную оценку соглашения с США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил своего иранского коллегу Масуда Пезешкиана за объективные оценки заключенного между Арменией и Азербайджаном соглашения на фоне угроз со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). О телефонном разговоре двух лидеров стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте премьера Армении.

«Премьер-министр поблагодарил президента Ирана за объективную оценку вашингтонских соглашений и подчеркнул важность предстоящего визита президента Ирана в Республику Армения», — сказано в сообщении.

Ранее советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что поддерживаемый США проект транспортных коммуникаций через Зангезурский коридор, который прозвали «мостом Трампа» является «заговорщическим» и направлен на раздел Армении. Он подчеркнул, что Иран остановит его вместе с Россией или без нее.

11 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг сообщения о возможных угрозах «маршруту Трампа» в Зангезурском коридоре со стороны Тегерана и указал на добрососедские отношения Ирана и Армении.

