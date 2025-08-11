Россия
13:07, 11 августа 2025Россия

Пациент выпал из окна российской больницы

В Тюменской области пациент выпал из окна шестого этажа клинической больницы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Тюменской области пациент выпал из окна областной клинической больницы (ОКБ) №2. Об этом сообщил информационный центр правительства российского региона в Telegram-канале.

Мужчина выпал из окна шестого этажа в ночь на 11 августа. Это произошло после того, как медицинские работники покинули его палату. Депздрав Тюменской области уже начал проверку.

«Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, к сожалению, спасти не удалось. О происшествии сотрудники ОКБ №2 незамедлительно сообщили в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге 39-летний мужчина выпал с девятого этажа больницы на глазах у медиков и не выжил. До случившегося он поступил в медицинское учреждение с переломом руки и находился в хирургическом отделении.

ЖЗЛ
