Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:02, 11 августа 2025Ценности

Певица Charli XCX выступила на сцене в мокрых трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Joseph Okpako / WireImage / Getty Images

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, выступила на фестивале Sziget в Будапеште и привлекла внимание журналистов. Фото с концерта опубликованы на сайте Daily Star.

33-летняя исполнительница вышла на сцену в черном бюстгальтере, желтом укороченном топе и мужских трусах-боксерах. Также она дополнила наряд, ткань которого оказалась мокрой, солнцезащитными очками и кожаными сапогами с высоким голенищем. Вдобавок знаменитость распустила волосы.

В апреле сообщалось, что Charli XCX опубликовала откровенное фото. Тогда артистка разместила коллаж из снимков, на которых она приподняла футболку и продемонстрировала прикрытую руками голую грудь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    Российский штурмовик рассказал об атаке ВСУ своих сослуживцев

    В Германии заявили о попытках Украины и Европы противостоять планам Трампа

    Певица Charli XCX выступила на сцене в мокрых трусах

    Любовь к оральному сексу обернулась для 60-летнего мужчины онкологическим заболеванием

    Чиновника арестовали за сексуальные домогательства к 15-летней школьнице в поезде

    Apple обвинили в краже технологии бесконтактной оплаты

    Жертвой атаки ВСУ на Нижегородскую область стал один человек

    В МИД Ирана прокомментировали вопрос о Зангезурском коридоре

    Систему портала «Госуслуги» полностью изменят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости