09:14, 11 августа 2025Наука и техника

Лучемет «Посох» успешно прошел испытания

Российский лучемет «Посох» в 15 раз улучшил свои показатели на испытаниях
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Обновленная версия российского антидронового лазера «Посох» успешно прошла стендовые испытания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы собрали новую, более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории», — заявили журналистам разработчики лучемета, пожелавшие остаться неизвестными. В ходе тестирования лазером прожигали различные образцы крыльев иностранных беспилотников.

Представитель компании-разработчика заметил, что новая версия «Посоха» улучшила свои показатели на испытаниях. На расстоянии 50 метров оружие прожгло крыло дрона и стальной лист толщиной десять миллиметров за 0,1 секунды. Это примерно в 15 раз быстрее, чем во время предыдущих испытаний.

На следующем этапе российские разработчики будут испытывать лучемет на полигоне на большом расстоянии. «Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, мы знаем, какая нам нужна энергия», — отметили создатели «Посоха».

В начале июля военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что лазерная система «Посох» должна быть на стационарном электропитании, так как высокое энергопотребление установки усложняет его мобильное использование. Коротченко заметил, что судьбу перспективной разработки определят испытания.

