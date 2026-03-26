Дворецкий королевской семьи рассказал о странном поведении бывшего принца Эндрю

Бывший дворецкий британской королевской семьи рассказал, что бывший принц Эндрю считал себя лучше всех вокруг. Свое мнение об опальном брате Карла III Грант Харрольд высказал в подкасте издания LADbible.
Когда мужчину спросили, что он на самом деле думает об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре, он в шутку заявил, что интервью окончено, и сделал вид, что уходит. Затем Харрольд уточнил, что мало работал с братом короля, и тот всегда был вежлив, но его поведение было надменным и странным.
Но у тебя все время было чувство, будто он считает себя лучше всех вокруг. Его манерность, его поведение. И что для меня самое удивительное — больше ни у кого из королевской семьи не было такой ауры
Харрольд признался, что находиться рядом с Эндрю и работать с ним было не очень приятно. Дворецкий также рассказал, что во время свадьбы принца Чарльза (будущий король Карл III) и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году, Эндрю не сказал ни слова никому из обслуги или гостей, а общался только с родственниками и друзьями семьи. Харрольд отметил, что его коллеги, работавшие с Эндрю, были о нем невысокого мнения. «Скажем так, он был далеко не самым популярным членом королевской семьи», — подытожил бывший дворецкий.
Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.
Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.