Дворецкий королевской семьи рассказал о странном поведении бывшего принца Эндрю

Дворецкий королевской семьи Харрольд: Принц Эндрю считал себя лучше всех вокруг

Бывший дворецкий британской королевской семьи рассказал, что бывший принц Эндрю считал себя лучше всех вокруг. Свое мнение об опальном брате Карла III Грант Харрольд высказал в подкасте издания LADbible.

Когда мужчину спросили, что он на самом деле думает об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре, он в шутку заявил, что интервью окончено, и сделал вид, что уходит. Затем Харрольд уточнил, что мало работал с братом короля, и тот всегда был вежлив, но его поведение было надменным и странным.

Но у тебя все время было чувство, будто он считает себя лучше всех вокруг. Его манерность, его поведение. И что для меня самое удивительное — больше ни у кого из королевской семьи не было такой ауры Грант Харрольд бывший дворецкий королевской семьи

Харрольд признался, что находиться рядом с Эндрю и работать с ним было не очень приятно. Дворецкий также рассказал, что во время свадьбы принца Чарльза (будущий король Карл III) и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году, Эндрю не сказал ни слова никому из обслуги или гостей, а общался только с родственниками и друзьями семьи. Харрольд отметил, что его коллеги, работавшие с Эндрю, были о нем невысокого мнения. «Скажем так, он был далеко не самым популярным членом королевской семьи», — подытожил бывший дворецкий.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.