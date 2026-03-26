Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:31, 26 марта 2026

Дворецкий королевской семьи рассказал о странном поведении бывшего принца Эндрю

Дворецкий королевской семьи Харрольд: Принц Эндрю считал себя лучше всех вокруг
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: LADbible Stories / YouTube

Бывший дворецкий британской королевской семьи рассказал, что бывший принц Эндрю считал себя лучше всех вокруг. Свое мнение об опальном брате Карла III Грант Харрольд высказал в подкасте издания LADbible.

Когда мужчину спросили, что он на самом деле думает об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре, он в шутку заявил, что интервью окончено, и сделал вид, что уходит. Затем Харрольд уточнил, что мало работал с братом короля, и тот всегда был вежлив, но его поведение было надменным и странным.

Но у тебя все время было чувство, будто он считает себя лучше всех вокруг. Его манерность, его поведение. И что для меня самое удивительное — больше ни у кого из королевской семьи не было такой ауры

Грант Харрольдбывший дворецкий королевской семьи

Харрольд признался, что находиться рядом с Эндрю и работать с ним было не очень приятно. Дворецкий также рассказал, что во время свадьбы принца Чарльза (будущий король Карл III) и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году, Эндрю не сказал ни слова никому из обслуги или гостей, а общался только с родственниками и друзьями семьи. Харрольд отметил, что его коллеги, работавшие с Эндрю, были о нем невысокого мнения. «Скажем так, он был далеко не самым популярным членом королевской семьи», — подытожил бывший дворецкий.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на Россию почти сотней беспилотников

    В сети обсудили новые фото Энн Хэтэуэй для глянца на фоне слухов о пластике

    Из Дома культуры «ГЭС-2» эвакуировали людей

    В США возмутились реакцией ЕС на выходки Зеленского

    В Госдуме призвали к одному действию после нападения подростка с арбалетом на школу

    В США сделали заявление о возобновлении ядерных испытаний

    Появилось продолжение истории о втянутых в тоталитарную секту сестрах из Петербурга

    Вероятность снегопада в Москве оценили

    Признанный нежелательным в России комик пожаловался на обвинения в русофобии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok