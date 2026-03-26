Уиткофф увидел желание Ирана заключить сделку с США

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 26 марта 2026Мир

Уиткофф: Есть признаки того, что Иран заинтересован в заключении сделки с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США видят «серьезные признаки» того, что Иран готов пойти на сделку для завершения конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, передает Reuters.

«Мы видим серьезные признаки того, что Иран можно убедить в том, что у него нет лучшей альтернативы, кроме как принять наши условия прекращения войны. Они ищут выход из ситуации. Мы сказали Ирану, что им не следует снова допускать просчетов», — заявил спецпосланник.

Уиткофф также подтвердил, что США направили Ирану список из 15 пунктов в качестве основы для возможных переговоров о прекращении конфликта.

Ранее Иран отклонил предложения США по завершению конфликта. Тегеран настаивает, чтобы вооруженное противостояние закончилось на его условиях, а до тех пор он намерен продолжить самооборону.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о разрешении трех стран на пролет дронов ВСУ для ударов по России

    Названы основные причины недомоганий во время занятий спортом

    Названа задача делегации Госдумы в США

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на Россию почти сотней беспилотников

    В сети обсудили новые фото Энн Хэтэуэй для глянца на фоне слухов о пластике

    Из Дома культуры «ГЭС-2» эвакуировали людей

    В США возмутились реакцией ЕС на выходки Зеленского

    В Госдуме призвали к одному действию после нападения подростка с арбалетом на школу

    В США сделали заявление о возобновлении ядерных испытаний

    Появилось продолжение истории о втянутых в тоталитарную секту сестрах из Петербурга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok