Уиткофф увидел желание Ирана заключить сделку с США

Уиткофф: Есть признаки того, что Иран заинтересован в заключении сделки с США

США видят «серьезные признаки» того, что Иран готов пойти на сделку для завершения конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, передает Reuters.

«Мы видим серьезные признаки того, что Иран можно убедить в том, что у него нет лучшей альтернативы, кроме как принять наши условия прекращения войны. Они ищут выход из ситуации. Мы сказали Ирану, что им не следует снова допускать просчетов», — заявил спецпосланник.

Уиткофф также подтвердил, что США направили Ирану список из 15 пунктов в качестве основы для возможных переговоров о прекращении конфликта.

Ранее Иран отклонил предложения США по завершению конфликта. Тегеран настаивает, чтобы вооруженное противостояние закончилось на его условиях, а до тех пор он намерен продолжить самооборону.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

