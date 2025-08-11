Из жизни
19:24, 11 августа 2025Из жизни

Похитителям древних кельтских монет из музея вынесли приговор

В Германии похитителей, которые переплавили кельтское золото, отправили в тюрьму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jens Kalaene / ZB / Globallookpress.com

В Германии вынесли приговор по громкому делу о краже кельтского золота из музея Манхинга. Об этом сообщает Finestre sull' Arte.

Преступники, входившие в так называемую «шверинскую группировку», проникли в музей ночью 21 ноября 2022 года, отключили сигнализацию и вскрыли бронированные витрины. Всего за несколько минут они похитили главную достопримечательность музея — уникальную коллекцию кельтских монет железного века.

Троих членов преступной группировки отправили в тюрьму. Похитители древнего золота получили сроки от 4 до 11 лет за кражу 483 золотых монет I века до н.э. Суд в Ингольштадте также обязал их выплатить 1,3 миллиона евро (примерно 130 миллионов рублей) в качестве компенсации, хотя культурная ценность украденного неизмеримо выше. «Мы довольны решением суда, но главное — вернуть сокровища», — заявил директор музея Тобиас Эш. На данный момент найдены лишь 18 золотых слитков, представляющих собой переплавленные монеты. Следствие опасается, что остальные артефакты могли переплавить и продать на черном рынке.

Защита осужденных уже заявила о намерении подать апелляцию. Между тем обвиняемые останутся под стражей из-за риска побега. Местные власти надеются, что дальнейшее расследование поможет найти утраченные артефакты, имеющие огромное значение для культурного наследия Германии.

Ранее в Великобритании сотрудника музея сельского быта деревни Грессенхолл обвинили в краже экспонатов и их продаже на аукционах. Согласно проведенному расследованию, 66-летний Стивен Харрис 20 лет пользовался положением, чтобы красть предметы из музейной коллекции.

    Похитителям древних кельтских монет из музея вынесли приговор

