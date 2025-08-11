Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:23, 11 августа 2025Экономика

Полеты в космос разрешили оплачивать криптовалютой

Blue Origin разрешила оплачивать коммерческие космические полеты криптовалютой
Дмитрий Воронин

Фото: IVAN PIERRE AGUIRRE / Reuters

Аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная владельцем Amazon и одним из богатейших жителей планеты Джеффом Безосом, разрешила оплачивать коммерческие полеты в космос криптовалютой и стейблкоинами благодаря партнерству с Shift4. Об этом говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Платежи за путешествия на корабле New Shepard начали принимать в Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT и USDC, а клиенты могут подключать кошельки, в том числе Coinbase и MetaMask.

«Наша миссия всегда заключалась в революционном преобразовании торговли путем упрощения процесса транзакций, и мы рады распространить эту концепцию за пределы Земли», — подчеркнул гендиректор Shift4 Тейлор Лаубер, отметив, что их сотрудничество с бизнесом Безоса теперь «позволит забронировать незабываемое приключение, независимо от предпочитаемого способа оплаты».

Суборбитальный корабль, обеспечивающий пассажирам вид на Землю через большие иллюминаторы во время полетов, перевез за линию Кармана — международно признанную границу космоса на высоте 100 километров — уже более 75 пассажиров.

Так, весной Blue Origin отправил в космос первую с 1963 года полностью женскую миссию, состоявшую из шести космических туристок, в числе которых были певица Кэти Перри, а также невеста Безоса Лорен Санчес. С ней миллиардер спустя два месяца сыграл резонансную свадьбу в Венеции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости