Трата бюджетных денег на свингер-клуб и бары с водкой вызвала скандал в Польше

Politico: Правительство Туска оказалось в центре скандала из-за странных трат

Правительство премьер-министра Польши Дональда Туска оказалось в центре скандала из-за странных бюджетных трат. Об этом сообщает издание Politico.

«Часть долгожданных средств Евросоюза, выделенных Польше на восстановление экономики после пандемии COVID-19, была направлена на вызывающие удивление проекты, в том числе клуб для свингеров, пиццерию с солярием и сеть водочных баров», — говорится в публикации.

Отмечается, что выделенные ЕС средства были предназначены для поддержки отелей, ресторанов и культурных учреждений, пострадавших от пандемии. Прокуратура Польши уже начала предварительное расследование, а в министерстве финансов страны заявили, что первые результаты аудиторской проверки будут получены к концу сентября.

