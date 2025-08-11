Мир
09:30, 11 августа 2025Мир

Трата бюджетных денег на свингер-клуб и бары с водкой вызвала скандал в Польше

Politico: Правительство Туска оказалось в центре скандала из-за странных трат
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Правительство премьер-министра Польши Дональда Туска оказалось в центре скандала из-за странных бюджетных трат. Об этом сообщает издание Politico.

«Часть долгожданных средств Евросоюза, выделенных Польше на восстановление экономики после пандемии COVID-19, была направлена на вызывающие удивление проекты, в том числе клуб для свингеров, пиццерию с солярием и сеть водочных баров», — говорится в публикации.

Отмечается, что выделенные ЕС средства были предназначены для поддержки отелей, ресторанов и культурных учреждений, пострадавших от пандемии. Прокуратура Польши уже начала предварительное расследование, а в министерстве финансов страны заявили, что первые результаты аудиторской проверки будут получены к концу сентября.

Ранее Туск предрек скорую заморозку боев на Украине. Он добавил, что Украина рассчитывает на участие Европы, в частности, Польши, в выработке соглашения об окончательном урегулировании конфликта.

