Полыхающий во дворе многоэтажки в Москве грузовик сняли на видео

В Москве из-за упавших электрических проводов загорелся грузовик

На Бачуринской улице в Москве загорелся грузовик Scania, на который упали электрические провода. Видео с места происшествия опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых, предположительно, на стоянке во дворе многоэтажного жилого дома, видно полыхающий большегруз, у которого горят колеса.

По информации издания, машина задела провода после того, как выгрузила щебень и начала движение. Водитель в момент происшествия находился в кабине. Мужчина получил удар электрического тока, однако смог самостоятельно покинуть автомобиль и обратиться за помощью к медикам

Ранее в Москве загорелся фургон под мостом на Волоколамском шоссе. Момент происшествия сняли на видео. Судя по кадрам, огонь охватил все транспортное средства. Причина происшествия на момент публикации не называлась.