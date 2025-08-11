Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:14, 11 августа 2025Экономика

Пошлины Трампа сравнили с действиями британских колонизаторов

ET: Пошлины Трампа угрожают погубить текстильный сектор Индии
Кирилл Луцюк

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Высокие пошлины президента США Дональда Трампа на индийский импорт угрожают процветающему текстильному сектору азиатской страны. Об этом сообщило издание Economic Times (ET).

По его данным, действия Белого дома всерьез обеспокоили представителей этого сегмента индийской экономики. Есть мнение, что пострадает примерно 50 процентов соответствующего бизнеса. Представители отрасли заявили, что некоторые экспортеры уже остановили производство, в то время как другие изучают альтернативы. Эксперты полагают, что высокие пошлины Трампа ставят под вопрос будущее текстильной промышленности Индии. Есть опасность, что производство может переместиться в страны с низкими пошлинами, а Индия потеряет свою долю экспорта.

Издание напомнило, что Трамп не первый, кто пытается подорвать экономику Индии, уничтожая ее текстильную промышленность. Задолго до нынешнего главы Белого дома аналогичные цели преследовал британский колониальный режим. До того как Индия стала колонией Великобритании, она была одним из ведущих производителей и экспортеров высококачественных тканей, особенно хлопка и шелка. Однако из-за действий Лондона, который установил высокие ограничительные пошлины, эта процветающая отрасль пришла в упадок. При этом текстиль британского производства импортировался в Индию без каких-либо сопоставимых пошлин, получив таким образом ценовое преимущество на внутреннем рынке.

Материалы по теме:
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

По прогнозам Moody's, резкое повышение импортных пошлин США на индийские товары может привести к замедлению темпов роста экономики азиатской страны на 0,3 процентного пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Назван срок прихода потепления в Москву

    Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

    Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

    Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

    Женщина приняла запущенный рак за беременность

    Бориса Щербакова срочно госпитализировали

    Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

    Трамп заявил о желании украинцев заключить сделку с Россией

    Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости