ET: Пошлины Трампа угрожают погубить текстильный сектор Индии

Высокие пошлины президента США Дональда Трампа на индийский импорт угрожают процветающему текстильному сектору азиатской страны. Об этом сообщило издание Economic Times (ET).

По его данным, действия Белого дома всерьез обеспокоили представителей этого сегмента индийской экономики. Есть мнение, что пострадает примерно 50 процентов соответствующего бизнеса. Представители отрасли заявили, что некоторые экспортеры уже остановили производство, в то время как другие изучают альтернативы. Эксперты полагают, что высокие пошлины Трампа ставят под вопрос будущее текстильной промышленности Индии. Есть опасность, что производство может переместиться в страны с низкими пошлинами, а Индия потеряет свою долю экспорта.

Издание напомнило, что Трамп не первый, кто пытается подорвать экономику Индии, уничтожая ее текстильную промышленность. Задолго до нынешнего главы Белого дома аналогичные цели преследовал британский колониальный режим. До того как Индия стала колонией Великобритании, она была одним из ведущих производителей и экспортеров высококачественных тканей, особенно хлопка и шелка. Однако из-за действий Лондона, который установил высокие ограничительные пошлины, эта процветающая отрасль пришла в упадок. При этом текстиль британского производства импортировался в Индию без каких-либо сопоставимых пошлин, получив таким образом ценовое преимущество на внутреннем рынке.

По прогнозам Moody's, резкое повышение импортных пошлин США на индийские товары может привести к замедлению темпов роста экономики азиатской страны на 0,3 процентного пункта.