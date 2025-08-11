Россия
14:17, 11 августа 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Нижегородской области

В сети появились кадры из атакованной ВСУ Нижегородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Арзамас в Нижегородской области. Их публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видна поврежденная беспилотником машина, а также разбросанные вокруг нее обломки летательного аппарата.

ВСУ атаковали Нижегородскую область в ночь на 11 августа. Их целью были два промышленных предприятия. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Еще трое, по последним данным, пострадали.

Всего в ночь на 11 августа ВСУ выпустили по России 32 дрона. Их, помимо Нижегородской области, сбили над Белгородской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

