Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:30, 11 августа 2025Интернет и СМИ

Позицию Украины в конфликте с Россией назвали нереалистичной

FT: Позиция Киева об отказе от территориальных уступок России нереалистична
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Позицию Украины в военном конфликте с Россией назвали нереализуемой. Такое мнение выразил обозреватель британского издания Financial Times Гидеон Рахман.

Он счел, что принципиальная позиция Киева о том, что он не готов пойти на территориальные уступки России, нереалистична в настоящих условиях. Журналист добавил, что Украине придется признать территории, перешедшие под контроль России.

Рахман подчеркнул, что, согласно изученным им данным, Украина медленно терпит поражение. Обозреватель отметил, что, в частности, наиболее остро Киев ощущает проблему с людскими ресурсами.

Ранее немецкое издание Bild заявило, что на Украине опасаются предательства Запада из-за возможного соглашения между Россией и США. В материале отмечалось, что в случае договоренности между Москвой и Вашингтоном Киеву придется вывести войска из Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские спецслужбы начали вербовать пожилых россиянок. Как их принуждают к терактам против военных?

    Министр спорта заявил о подготовке сборной России к участию в ОИ-2028 в полном составе

    Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа на Аляске

    В России ответили на слова Мерца о переговорах на Аляске

    В российском регионе мужчина расправился с бывшей женой в машине

    Нефть подешевела максимальными с начала лета темпами

    Влияние конфликта России и Азербайджана на Армению объяснили

    Названы не ограничивающиеся Украиной темы для диалога Путина и Трампа

    Пушилин рассказал о росте числа пленных на константиновском направлении

    ВСУ четвертый раз за утро попытались атаковать Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости