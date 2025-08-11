FT: Позиция Киева об отказе от территориальных уступок России нереалистична

Позицию Украины в военном конфликте с Россией назвали нереализуемой. Такое мнение выразил обозреватель британского издания Financial Times Гидеон Рахман.

Он счел, что принципиальная позиция Киева о том, что он не готов пойти на территориальные уступки России, нереалистична в настоящих условиях. Журналист добавил, что Украине придется признать территории, перешедшие под контроль России.

Рахман подчеркнул, что, согласно изученным им данным, Украина медленно терпит поражение. Обозреватель отметил, что, в частности, наиболее остро Киев ощущает проблему с людскими ресурсами.

Ранее немецкое издание Bild заявило, что на Украине опасаются предательства Запада из-за возможного соглашения между Россией и США. В материале отмечалось, что в случае договоренности между Москвой и Вашингтоном Киеву придется вывести войска из Донбасса.