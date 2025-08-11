Премьер Польши высказался о возможности территориальных уступок Украины

Туск: Запад не примет никаких территориальных уступок Украины России

Запад не примет никаких территориальных уступок Украины России в ходе урегулирования конфликта. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает TVP Info.

«Решения относительно Украины должны приниматься при участии Украины. Россия должна понимать, что Запад не принимает российские требования, которые подразумевают отказ Украины от территорий», — подчеркнул польский премьер.

Туск прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и подчеркнул, что Европа сохраняет единство в своем подходе к мирным переговорам по Украине. По мнению политика, важность сохранения территориальной целостности Украины является не только вопросом солидарности с Киевом, но и «вопросом собственной безопасности» Варшавы.

Ранее Туск раскрыл планы США перед переговорами с Путиным. Он отметил, что испытывает как опасения, так и надежды в связи с переговорами российского и американского лидеров.