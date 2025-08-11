Россия
15:25, 11 августа 2025

Путин подписал указ относительно формы российских военных

Путин подписал указ о запрете закупок для армии формы иностранного производства
Елена Торубарова
Президент России Владимир Путин подписал указ относительно формы российских военных. Речь идет о запрете закупок для армии одежды иностранного производства, следует из опубликованного на официальном портале правовых актов документа.

Как следует из указа, с 1 января 2026 года для нужд Вооруженных сил России (ВС РФ) будет осуществляться поставка исключительно вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории России.

Кроме того, к 2027 году военную форму должны будут изготавливать из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России.

Задачу уже поставили перед правительством России, министерством обороны и Минпромторгом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о необходимости отказа от использования импортных тканей при пошиве военной формы. Он призывал развивать легкую промышленность в России, отметив, что там будут и новые технологии, и рабочие места.

