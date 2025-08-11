Раскрыты подробности о застреленном поджигателями российском полицейском

У погибшего в Архангельской области полицейского остались жена и 2 детей

У архангельского полицейского, погибшего при задержании поджигателей релейного шкафа на железной дороге, остались жена и двое детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Супруга полицейского Елена рассказала, что он был любящим отцом и преданным мужем. По ее словам, муж всегда говорил «все прямо, не таясь». Сейчас близкие и друзья пребывают в шоке.

На кадрах видна Елена, она говорит, что перед гибелью разговаривала с мужем.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Поджигатель, застигнутый на месте преступления, застрелил полицейского, второго — ранил.

Его задержали, мужчина 1978 года рождения был неоднократно судим.