15:49, 11 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о застреленном поджигателями российском полицейском

У погибшего в Архангельской области полицейского остались жена и 2 детей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

У архангельского полицейского, погибшего при задержании поджигателей релейного шкафа на железной дороге, остались жена и двое детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Супруга полицейского Елена рассказала, что он был любящим отцом и преданным мужем. По ее словам, муж всегда говорил «все прямо, не таясь». Сейчас близкие и друзья пребывают в шоке.

На кадрах видна Елена, она говорит, что перед гибелью разговаривала с мужем.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Поджигатель, застигнутый на месте преступления, застрелил полицейского, второго — ранил.

Его задержали, мужчина 1978 года рождения был неоднократно судим.

