Россиянам напомнили об одной малоизвестной льготе при покупке жилья

Депутат Чаплин: При покупке жилья оба супруга могут получить налоговый вычет

При совместной покупке жилья оба супруга могут получить налоговый вычет. Об одной малоизвестной льготе россиянам напомнил член комитета по бюджету и налогам Государственной думы Никита Чаплин в разговоре с RT.

Парламентарий отметил, что и муж, и жена имеют право на оформление налогового вычета независимо от того, на кого оформлены документы. Он подчеркнул, что льгота предоставляется каждому из них в пределах установленного лимита. «Согласно законодательству, максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет два миллиона рублей на человека. При этом супруги могут самостоятельно распределить эти средства между собой», — поделился информацией Чаплин.

Особый акцент депутат сделал на оформление вычета при покупке жилья в ипотеку. Так, помимо основного вычета, семьи, которые оформили жилищный кредит, могут вернуть часть уплаченных процентов. Лимит по этому виду вычета составляет три миллиона рублей на каждого заемщика, отметил Чаплин.

В заключение парламентарий указал на необходимость правильного оформления документов. Для оформления вычета гражданам понадобится подготовить стандартный пакет документов и составить заявление о распределении вычета между супругами с помощью личного кабинета на сайте ФНС либо обратившись в налоговую инспекцию.

Ранее риелтор Леся Твелина напомнила российским семьям о возможности получения жилищных сертификатов, которые помогут решить квартирный вопрос за счет государства.