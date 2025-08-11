Россиянам рассказали о законности использования обеденного перерыва для личных дел

Юрист Владимирова: Распоряжаться обеденным перерывом можно по своему желанию

В России работники имеют право использовать обеденный перерыв так, как они пожелают, потому что это является свободным временем. Об этом рассказала юрист Ольга Владимирова, ее цитирует РИА Новости.

«Обеденный перерыв можно использовать для личных дел, так как это свободное время сотрудника, во время которого он отдыхает и принимает пищу, при этом он освобожден от исполнения трудовых обязанностей», — сказала она.

При этом сотрудник может на это время покинуть место работы — например, отправиться пообедать в ресторан.

