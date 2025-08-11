Россиянин присвоил чужой теракт с поджогом отдела полиции ради одной цели

Суд дал 14 лет жителю Новошахтинска Солонову за участие в запрещенном РДК

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Новошахтинска Кирилла Солонова, который ради вступления в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) присвоил себе теракт, совершенный другими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что Солонов изучил идеологию РДК, а в феврале 2023 года отправил на его электронный адрес письмо со своими анкетными данными, сопроводив все это просьбой вступить в его ряды.

Пытаясь завоевать доверие террористов, россиянин нашел в интернете информацию о поджоге здания опорного пункта участкового уполномоченного полиции в Новошахтинске и написал РДК, что это преступление совершил он.

На суде Солонов полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца одного из лидеров РДК.