Россиянин снялся в видео с Вечным огнем и стал фигурантом уголовного дела

18-летний житель Оренбургской области прикурил от Вечного огня

В Оренбургской области 18-летний житель Новотроицка стал фигурантом уголовного дела из-за видео с Вечным огнем. Ролик опубликовало региональное МВД в Telegram.

На кадрах с участием молодого человека видно, как он, улыбаясь, прикуривает от мемориала. Затем следует запись с извинениями россиянина, сделанная уже после задержания. При этом, как пишет ведомство, подозреваемый сам разместил видео в одном из городских каналов в мессенджере, где оно и привлекло внимание правоохранителей.

Региональный Следственный комитет сообщил, что в отношении молодого человека возбуждено дело по уголовной статье о публичном осквернении символов воинской славы и памяти защитников Отечества.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, пожаривших на вечном огне хлеб. Приготовив еду, они скрылись на электросамокатах.