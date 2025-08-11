Россиянка нашла в лесу гигантский деликатес

Тюменка нашла в лесу гигантский деликатес

Жительница Тюменской области нашла в парке Затюменский гигантский гриб-головач. Об этом сообщает 72.ru.

Женщина прогуливалась по лесопарку, когда наткнулась на крупный шаровидный гриб. Находка похожа на гигантский головач, который редко встречается в Тюмени. Обычно он растет на полях, опушках лесов, в садах и парках.

Этот гриб читается деликатесом, но только в молодом возрасте, когда его мякоть плотная, упругая, белого цвета. После созревания он может вызвать расстройство желудка. Головач также известен лечебными свойствами, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в лесу Алтайского края нашли редчайший краснокнижный гриб в виде цветной капусты — спарассис курчавый. По словам биолога Рината Султанова, этот гриб съедобен, но собирать его запрещено.

