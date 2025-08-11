Российский бизнесмен похитил детей и заставил их умыться зеленкой

В Чувашии хотят арестовать бизнесмена, похитившего детей из-за мандаринов

В Чувашии возбудили дело против предпринимателя, похитившего двух подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 30 июля в Ядрине мужчина узнал, что брат и сестра украли с его торговой точки на рынке мандарины. Бизнесмен насильно посадил детей в машину, вывез в безлюдное место и заставил умыться зеленкой.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц») УК РФ. Решается вопрос об аресте мужчины.

