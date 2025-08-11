Россия
15:24, 11 августа 2025РоссияЭксклюзив

Российский депутат отреагировала на объявление в розыск СБУ

Депутат Журова о розыске СБУ: Не того человека включили в списки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова не испытает каких-либо серьезных проблем из-за объявления в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом политик заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Я в санкционных списках оказалась одной из первых, еще в 2014 году, — напомнила депутат. — Так что для меня все это не ново и понятно. Конечно, теперь в отношении меня могут быть предприняты какие-то более жесткие юридические меры, например со стороны Интерпола. Но я уже давно не езжу за границу».

Журова предположила, что объявление в розыск связано с ее публичной деятельностью и высказываниями, связанными с поддержкой России в украинском конфликте.

«Как они считают, я действительно наговорила много всего в отношении Украины. Я человек публичный. Может, таким образом пытаются как-то ограничить. Но на меня это никак не влияет — за границу я уже наездилась, сейчас у меня другие интересы. Так что не того человека они включили в свои списки», — заметила политик.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Светлану Журову. СБУ обвиняет ее Журову в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

