СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Журову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы Светлану Журову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из ресурсов украинской спецслужбы.

Агентство сообщает, что депутат была объявлена в розыск в мае 2022 года. СБУ обвиняет ее Журову в «посягательстве на территориальную целостность Украины». ТАСС отметил, что парламентарий состоит в списках украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

Ранее стало известно об объявлении в розыск депутата на Украине Госдумы Анатолия Вассермана. Он также находится в списках СБУ с 2022 года.

До этого СБУ объявила в розыск продюсера групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрия Бардаша. Перед этим его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.