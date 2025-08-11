Экономика
13:52, 11 августа 2025Экономика

Российский город остался без воды из-за удара молнии

Удар молнии оставил без воды город Избербаш
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Дагестанский Избербаш остался без воды из-за удара молнии. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе Единого республиканского оператора в сфере водоснабжения и водоотведения.

Непогода, ставшая причиной аварии, обрушилась на Кировскую подстанцию в Каспийске в ночь с воскресенья на понедельник. В результате был поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение насосной станции в Дагестане, которая отвечала за водоснабжение Избербаша. Из-за того, что насосная станция оказалась полностью обесточена, подача воды в город прекратилась.

В пресс-службе рассказали, что в данный момент специалисты заменяют поврежденное оборудование, чтобы возобновить подачу электричества на станцию. Потребителям уточнили, что запуск системы водоснабжения будет проходить поэтапно, а в связи с повышенным потреблением воды в летнее время резервуары наполняются дольше обычного, что может привести к временному снижению давления в системе. В связи с этим их предупредили о перебоях с подачей воды на этой неделе, особенно в районах, расположенных выше других над уровнем моря. При необходимости жителям «наиболее пострадавших районов» пообещали организовать подвоз воды с помощью автоцистерн.

Ранее в августе стало известно, что жители Гукова в Ростовской области лишились водоснабжения на три недели.

