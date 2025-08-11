Экономика
09:54, 11 августа 2025Экономика

Ряду девелоперов в России предсказали банкротство

Вице-премьер Хуснуллин: 19 % девелоперов рискуют обанкротиться
Мария Черкасова

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В России в настоящее время в зоне риска банкротства оказались 19 процентов девелоперов, рассказал в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве вопросы жилищного и дорожного строительства.

Основная причина — перенос сроков ввода в эксплуатацию, что создает финансовые и операционные проблемы для застройщиков. При этом Хуснуллин подчеркнул, что нахождение в зоне риска не означает неизбежное банкротство — эти девелоперы могут достроить свои объекты и завершить проекты.

Однако ситуация может ухудшиться: если в течение полугода сохранится высокая ключевая ставка Центробанка (ЦБ), не будет притока инвестиций в отрасль и россияне не начнут вкладываться в недвижимость, доля девелоперов в зоне риска может вырасти до 30 процентов и более.

Для поддержки отрасли рассматривается введение моратория на банкротство застройщиков до конца 2025 года и другие меры, направленные на стабилизацию строительного рынка и снижение рисков потерь для инвесторов и дольщиков.

В первой половине 2025 года объем просроченных платежей по кредитам у россиян по итогам июня вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Сумма просроченной задолженности по жилищным кредитам достигла 145,2 миллиарда рублей.

