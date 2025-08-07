Экономика
14:26, 7 августа 2025Экономика

Россияне вдвое больше задолжали по ипотеке

ЦИАН: Объем просроченных платежей по ипотеке вырос вдвое, до 145 млрд рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В первой половине 2025 года россияне больше задолжали по ипотеке — объем просроченных платежей по кредитам по итогам июня вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Данные приводят аналитики «Циана», пишет РИА Новости.

Сумма просроченной задолженности по жилищным кредитам достигла 145,2 миллиарда рублей, уточнили специалисты. «Доля просрочки в общем объеме задолженности увеличилась до 0,74 процента. Это не рекордный для отрасли показатель (до 2021 года он был выше 0,8 процента), но быстрый рост настораживает — еще год назад доля составляла лишь 0,36 процента», — пояснили аналитики.

Самую большую долю долгов по ипотеке продемонстрировали республики Кавказа, а также Тыва, Хакасия и Краснодарский край. При этом Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия и Тыва опережают другие регионы России и по темпам увеличения доли просрочки — за год показатель там вырос на 2,1-6,7 процентного пункта.

По объему просроченных платежей по ипотеке лидирует Московский регион (19,4 миллиарда рублей в Москве, прирост в 1,8 раза, и 14 миллиардов в Подмосковье, прирост в 1,9 раза). Среди лидеров по этому показателю также назвали Краснодарский край (почти 10,2 миллиарда рублей, прирост в 2,4 раза), а также Санкт-Петербург (6,8 миллиарда рублей, прирост в 1,9 раза).

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что рыночная ипотека в России оживится, если ключевая ставка снизится до 15 процентов. То есть, по сравнению с текущим уровнем ставок по рыночной ипотеке, показатель должен уменьшиться как минимум на три процентных пункта, пояснил парламентарий.

