Названо условие для оживления ипотеки в России

Депутат Аксаков: Ипотека в России оживится при снижении ключевой ставки до 15 %

Рыночная ипотека в России оживится, если ключевую ставку снизят до 15 процентов. Условие для восстановления спроса на жилищные кредиты назвал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

«В принципе, разговаривая со строителями, с теми, кто курирует это направление, стало ясно, что ипотека оживится даже если будет 15 процентов, а если ключевая ставка будет меньше 10 процентов, то есть 7 процентов, то ипотечный рынок начнет активно развиваться», — заявил депутат.

То есть, по сравнению с текущим уровнем ставок по рыночной ипотеке, показатель должен уменьшиться на три процентных пункта, пояснил парламентарий. Сейчас основной объем ипотеки в России выдают по госпрограммам. Рыночные кредиты на жилье не пользуются у россиян большим спросом из-за недоступных ставок, пояснил Аксаков.

Ранее финансист Валерий Тумин заявил, что посильная для россиян ставка по ипотеке должна достигать 13-14 процентов. При таких условиях платеж по кредиту будет сопоставим с арендой жилья или чуть выше — так он окажется в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом.

