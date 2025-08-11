Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:45, 11 августа 2025Мир

Секретная служба США арендовала недвижимость в возможном месте встречи Трампа и Путина

NYT: Секретная служба США арендовала недвижимость в Анкоридже на Аляске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Секретная служба США арендовала недвижимость в городе Анкоридж на Аляске, где, предположительно, может состояться встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Ларри Дисброу, риелтор, который сдает недвижимость в краткосрочную аренду в Анкоридже… заявил, что сдал недвижимость с шестью спальнями Секретной службе для встречи», — говорится в материале.

Газета отмечает, что направила в Белый дом запрос о точном месте встрече лидеров двух мировых держав, однако там подтверждать информацию о том, что она пройдет в Анкоридже, не стали.

Ранее глава Русского культурного центра на Аляске Анна Верная допустила, что Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф в Анкоридже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    Россиянам рассказали о законности использования обеденного перерыва для личных дел

    В России предложили повысить возраст покупки спиртного

    Секретная служба США арендовала недвижимость в возможном месте встречи Трампа и Путина

    Никогда не вступавшая в отношения 38-летняя девственница раскрыла причины воздержания

    В США раскрыли выгоду Трампа от встречи с Путиным

    В Европе поддержали план Трампа по Украине

    Samsung объяснила главный недостаток умных часов

    Раскрыта позволяющая россиянам чувствовать себя обеспеченными сумма

    Тюремщица занималась сексом с тремя заключенными и украла их личные данные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости