Секретная служба США арендовала недвижимость в возможном месте встречи Трампа и Путина

NYT: Секретная служба США арендовала недвижимость в Анкоридже на Аляске

Секретная служба США арендовала недвижимость в городе Анкоридж на Аляске, где, предположительно, может состояться встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Ларри Дисброу, риелтор, который сдает недвижимость в краткосрочную аренду в Анкоридже… заявил, что сдал недвижимость с шестью спальнями Секретной службе для встречи», — говорится в материале.

Газета отмечает, что направила в Белый дом запрос о точном месте встрече лидеров двух мировых держав, однако там подтверждать информацию о том, что она пройдет в Анкоридже, не стали.

Ранее глава Русского культурного центра на Аляске Анна Верная допустила, что Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф в Анкоридже.