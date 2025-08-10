На Аляске раскрыли вероятное место встречи Путина и Трампа

RT: Встреча Путина и Трампа может пройти на военной базе Элмендорф на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти на военной базе Элмендорф на Аляске. Такое мнение высказала в разговоре с RT глава Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

«Никакой видимой подготовки или суеты... нет. И это объяснимо. Все мы считаем, что Путин не будет выходить в сам город (Анкоридж — прим. «Ленты.ру»)», — пояснила Верная.

Она напомнила, что в Анкоридже находятся захоронения советстких летчиков, которые занимались перегонкой воздушных судов из США в СССР по программе ленд-лиза. Верная предположила, что российский лидер захочет возложить цветы на этом месте.

По ее словам, многие местные удивились выбранному месту проведения переговоров. В городе заметно выросли цены на гостиницы, в отелях аншлаг, что может быть связано с предстоящей встречей президентов РФ и США.

Также Верная отметила, что Анкоридж не впервые принимает у себя президентов разных стран, так как все самолеты, пересекающие Тихий океан, останавливаются здесь на дозаправку. Чаще всего это происходило на военной базе Элмендорф или Форт Ричардсон.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.