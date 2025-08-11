Мир
04:03, 11 августа 2025Мир

Шансы Запада подчинить Россию своим требованиям в ходе переговоров оценили

Дэвис: Зеленский и Европа не смогут подчинить РФ своим требованиям по Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его союзники на Западе не смогут подчинить Россию своим требованиям в ходе переговоров. Такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.

По его словам, Киеву давно пора признать преимущество ВС РФ на поле боя, вопреки заявлениям перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленскому же стоит отказаться от иллюзий, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут продолжать боевые действия — вместо этого стоит надеяться, что Москва и Вашингтон смогут прийти к договороенностям, что убережет Украину от военного и политического краха.

«Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода», — резюмировал Дэвис.

Ранее профессор Питер Кузник заявил, что Дональд Трамп может реабилитироваться и очистить свою репутацию за счет встречи с Владимиром Путиным. Это позволит ему вернуть контроль над повесткой и выглядеть переговорщиком.

