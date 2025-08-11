Интернет и СМИ
06:26, 11 августа 2025Интернет и СМИ

Систему портала «Госуслуги» полностью изменят

Григоренко: Планируется масштабная модернизация системы портала «Госуслуги»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России планируется масштабная модернизация системы портала «Госуслуги». Об этом сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По его словам, разрозненные сервисы объединят в комплексные пакеты, ориентированные на конкретные жизненные ситуации. Он добавил, что пользователям больше не придется искать каждую услугу по отдельности. Ожидается, что доступ к ним откроется по принципу «одного окна».

Григоренко также отметил, что за каждой услугой закрепят персонального куратора. Он будет отвечать за работу, устранять сбои, развивать сервис и взаимодействовать с пользователями.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получать доступ к адресам убежищ при помощи «Госуслуг». На портале появится новая специальная вкладка с адресами точек безопасности. Система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях.

    Все новости