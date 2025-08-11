Экономика
17:16, 11 августа 2025Экономика

Стала известна судьба гулявшего по Подмосковью быка

В Люберцах поймали бегавшего по улицам быка
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Люберцах поймали быка, несколько часов гулявшего по подмосковному городу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам очевидцев, бык оказался на улице, выскочив из машины во время перевозки. В его поимке участвовали специалисты и хозяин. При сопротивлении животное хотели усыпить, однако этого не потребовалось. После поимки собственник увез парнокопытное домой на грузовом автомобиле.

Ранее сообщалось, что после побега бык прогуливался по улице Побратимов. Он держался недалеко от газонов и ел траву. Жители заметили на шее животного оборванную веревку.

