В Подмосковье заметили гуляющего быка

В Люберцах начали ловить сбежавшего быка

В подмосковном городе Люберцы спасатели отправились ловить сбежавшего быка. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Животное заметили в центре города, на улице Побратимов. По словам очевидцев, взрослый бык коричневого цвета с оборванной веревкой на шее гулял без хозяина. В местной администрации рассказали, что специалисты работают над поимкой парнокопытного.

«Может, ветеринарную службу подключим еще. Минсельхоз тоже, наверное, подключается», — заявили власти. Уточняется, что личность собственника и место проживания быка пока не установлены.

