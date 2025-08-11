Экономика
15:11, 11 августа 2025

В Подмосковье заметили гуляющего быка

В Люберцах начали ловить сбежавшего быка
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Что там, Москва?»

В подмосковном городе Люберцы спасатели отправились ловить сбежавшего быка. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Животное заметили в центре города, на улице Побратимов. По словам очевидцев, взрослый бык коричневого цвета с оборванной веревкой на шее гулял без хозяина. В местной администрации рассказали, что специалисты работают над поимкой парнокопытного.

«Может, ветеринарную службу подключим еще. Минсельхоз тоже, наверное, подключается», — заявили власти. Уточняется, что личность собственника и место проживания быка пока не установлены.

Ранее сообщалось, что у знаменитых бутовских коз появились приемники. В начале августа в Москве заметили пасущихся на траве при съезде на МКАД животных. Козы попали на видео.

