ТАСС: На Украине пропагандистов фиктивно отправляют на фронт

На Украине распространяется тенденция, когда пропагандистов якобы отправляют на передовую, однако на деле их назначают на работу в штаб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Кому точно не грозит отправка на ноль (передний край обороны — прим. "Ленты.Ру"), так это труженикам украинской пропаганды. Тем, кто ежечасно промывает мозги населению Украины нарративами о скорой перемоге (победе — прим. "Ленты.Ру"), плохих русских и непогрешимости [украинского лидера] Владимира Зеленского», — рассказал представитель силовых структур.

Так, в 2024 году на передовую по собственной просьбе якобы отправился ведущий украинского телемарафона Орест Дрималовский, о чем он заявил в прямом эфире. Однако в дальнейшем на линии боевого соприкосновения он так и не появился, а уже через год он вновь вернулся на телевидение, однако в должности спикера Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине людей начали готовить к снижению мобилизационного возраста и призыву женщин.