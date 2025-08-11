Бывший СССР
Стало известно о планах радикалов атаковать Белоруссию

РИА: Радикалы планировали занять юг Белоруссии во время вторжения ВСУ в Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Радикалы из «Полка имени Кастуся Калиновского» (запрещенная в России террористическая организация) летом 2024 года планировали занять юг Белоруссии параллельно с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Один из сценариев, который рассматривался в Варшаве летом 2024 года: при поддержке "Полка Калиновского", "Паспалітае рушэнне" (Боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании) и наемников захватить часть территории на юге Беларуси, действуя в унисон с ВСУ в Курской области», — рассказал источник.

Также стало известно, что подготовка велась в Литве и Польше. Обучением бойцов занимались представители «Полка Калиновского» при содействии украинских и польских спецслужб.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии суд заочно приговорил к тюремному заключению пятерых членов полка имени Кастуся Калиновского, который сражается в составе Вооруженных сил Украины.

