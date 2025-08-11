Бывший СССР
Стало известно о пропаже солдат ВСУ целыми взводами близ Сум

ТАСС: Солдаты ВСУ пропадают целыми взводами у Юнаковки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропадают без вести у Юнаковки в Сумской области целыми взводами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Командование ВСУ любой ценой пытается остановить продвижение группировки "Север" в Юнаковке и окрестностях. Согласно сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих ВСУ, украинские солдаты пропадают без вести целыми взводами», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что значительные потери несет 71-я отдельная егерская бригада ВСУ, а также украинские войска безуспешно пытаются прорвать фланги наступающим подразделениям ВС России.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Генеральный штаб ВСУ заявил, что силы обороны республики освободили село Безсаловка Сумской области, однако оно никем захвачено не было. По ее словам, украинские войска воюют сами по себе, пока в управлении происходит настоящий хаос.

