Стало известно об уничтожении бригады ВСУ из-за штурмов в Сумской области

ТАСС: Украинское командование сточило 95-ю ОШБр ВСУ в штурмах в Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Украинское командование из-за неграмотного управления почти полностью сточило личный состав 95-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе бессмысленных штурмов в Сумской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Не лучше ситуация и в 95-й ОШБр, которую командование оперативно-тактической группы "Сумы" сточило в бессмысленных штурмах Юнаковки», — приводятся слова собеседника.

Отмечается, что командование вынуждено насыщать личный состав подразделения с помощью переброски людей с других направлений и бригад.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас появился реальный шанс достичь мира. При этом, по его словам, Киев «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.

