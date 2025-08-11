Стало известно о распределяющей солдат ВСУ женщине-замкомбата Гайке

ТАСС: В Сумах распределением бойцов ВСУ занимается женщина-замкомбата Гайка

Распределением военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по другим подразделениям и позициям занимается замкомбата с позывным Гайка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Ситуация в 156-й ОМБр с раздачей людей в "командировки" десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на некоторых точках выжило всего по одному-двум бойцам.

Ранее стало известно, что в ВСУ женщин-военных вызвали из отпуска и перебросили в Харьковскую область.