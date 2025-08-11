Трамп: Россия выигрывала войны, она победила Гитлера и Наполеона

Президент США Дональд Трамп напомнил о победах России, отметив, что эта страна выигрывала войны и выживала. Трансляцию вел телеканал C-Span.

«Они прошли через множество войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что она воюет. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона», — сказал глава Белого дома.

Он также отметил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого считает своим другом. Трамп спросил его, может ли Россия проиграть Украине, на что политик ответил: «Россия — это огромная страна, которая побеждает и выживает, выигрывая войны».

Ранее американский лидер сообщил, что в ходе переговоров с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине. Он планирует обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».