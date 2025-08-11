Три года воевавшего против Российской армии наемника из США осудят заочно

В ДНР осудят американского наемника Этьюэя за участие в боях против армии России

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинение в отношении 40-летнего наемника из США Эдварда Этьюэя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Иностранец заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года он пересек границу Польши и прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в Интернациональный легион Сухопутных войск Вооруженных сил страны.

Через месяц он прошел военную подготовку и получил оружие, после чего принял участие в боях против Российской армии. На линии фронта наемник пробыл до весны 2025 года и за свои действия получил более 2,9 миллиона рублей.

Сейчас Этьюэй заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его дело будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что британский наемник Уильям Хейден, участвовавший в боях на стороне Вооруженных сил Украины под Торецком в ДНР и взятый в плен армией России, был этапирован в Москву.

