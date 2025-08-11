Взятого в плен в ДНР британского наемника этапировали в Москву

Взятого в плен под Торецком британского наемника Хейдена этапировали в Москву

Британский наемник Уильям Хейден, участвовавший в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Торецком в Донецкой народной республике (ДНР) и взятый в плен ВС России, был этапирован в Москву. Ему уже предъявили обвинение в наемничестве, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Уроженец Саутгемптона, специалист по ПТРК Javelin Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что наемник находится в одном из московских следственных изоляторов (СИЗО), он сотрудничает со следователями.

До участия в боях на Украине Хейден служил в ВС Великобритании 13 лет, был командирован в Германию, Канаду, Афганистан и на Кипр. Его разжаловали из-за наркотической зависимости. До подписания контракта с ВСУ он работал в магазине спортивных часов и эхолотов. Из-за нестабильной психики он неоднократно пытался свести счеты с жизнью, и после этого потерял работу.

В 2023 году Хейден прилетел в Краков в Польше, откуда добрался до пунтка отбора на службу в украинский Тернополь. Он рассказал, что на стороне Украины воюют наемники из Италии, Франции, Германии, США, Британии, но больше всего военных из Колумбии.

Максимальный срок по части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество), которую вменяют Хейдену — 15 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось о ликвидации британского наемника Алана Роберта Уильямса, воевавшего на стороне ВСУ в Харьковской области. На родине у него возникли проблемы с психическим здоровьем и работой, он был уничтожен ударом беспилотника.