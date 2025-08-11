Турист описал отдых в Турции словами «никогда не было так дорого»

Житель Великобритании отправился на отдых в Турцию и был в шоке от цен, отметив, что в стране никогда не было так дорого. Своими впечатлениями турист из Уэльса поделился в TikTok, на видео обратило внимание издание The Mirror.

Мужчина уточнил, что он побывал в Турции летом 2025 года. В своем ролике он призвал людей брать с собой много денег. «Вы потратите их. Цены на все взлетели», — отметил британец.

Он также посоветовал другим туристам «не утруждать себя поездкой в страну». По его словам, раньше поесть и выпить вне дома было дешево, но теперь это не так.

Ранее российская тревел-блогерша описала траты на выходных в Стамбуле фразой «в шоке от цен». Она поделилась актуальной на 2025 год стоимостью жилья, питания и досуга. Вход в мечеть Айя-София, например, обошелся в 10 тысяч рублей на двоих с доступом лишь на второй этаж.

