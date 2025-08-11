Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:24, 11 августа 2025Путешествия

Турист описал отдых в Турции словами «никогда не было так дорого»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: petekarici / Getty Images

Житель Великобритании отправился на отдых в Турцию и был в шоке от цен, отметив, что в стране никогда не было так дорого. Своими впечатлениями турист из Уэльса поделился в TikTok, на видео обратило внимание издание The Mirror.

Мужчина уточнил, что он побывал в Турции летом 2025 года. В своем ролике он призвал людей брать с собой много денег. «Вы потратите их. Цены на все взлетели», — отметил британец.

Материалы по теме:
«Лучшее, что я видел в жизни» Российские туристы полюбили зимнюю Турцию. Почему они летят на курорт вне сезона?
«Лучшее, что я видел в жизни»Российские туристы полюбили зимнюю Турцию. Почему они летят на курорт вне сезона?
5 января 2024
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025

Он также посоветовал другим туристам «не утруждать себя поездкой в страну». По его словам, раньше поесть и выпить вне дома было дешево, но теперь это не так.

Ранее российская тревел-блогерша описала траты на выходных в Стамбуле фразой «в шоке от цен». Она поделилась актуальной на 2025 год стоимостью жилья, питания и досуга. Вход в мечеть Айя-София, например, обошелся в 10 тысяч рублей на двоих с доступом лишь на второй этаж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Назван срок прихода потепления в Москву

    Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

    Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

    Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

    Женщина приняла запущенный рак за беременность

    Бориса Щербакова срочно госпитализировали

    Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

    Трамп заявил о желании украинцев заключить сделку с Россией

    Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости