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20:40, 10 февраля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала траты на выходных в Стамбуле фразой «в шоке от цен»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российская тревел-блогерша раскрыла траты на двоих на выходных в Стамбуле и описала свои впечатления фразой «в шоке от цен». Об этом она рассказала на своей странице @alexandrakard в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика уточнила, что перечисленные цены актуальны на 2025 год. Так, четырехзвездочный отель в районе Султанахмет обошелся в 30 тысяч рублей на двоих, вход в мечеть Айя-София — 10 тысяч рублей на двоих с доступом лишь на второй этаж, завтрак у Галатской башни — 3000 рублей на двоих, посещение дворца Топкапы — 10 тысяч рублей на двоих, а подземного водохранилища Цистерна Базилика — 5000 рублей на двоих.

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Также россиянка подчеркнула, что один прием пищи обходился в среднем 8000 рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что россияне расхотели отдыхать в Турции. Представители гостиничного бизнеса курортной страны не прогнозируют увеличения числа российских туристов из-за постоянного роста цен на отдых в местных отелях и ослабления рубля.

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