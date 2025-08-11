Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 11 августа 2025Путешествия

Туристка описала отдых на российском курорте словами «больше не поеду»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: VPales / Shutterstock / Fotodom

Россиянка отправилась отдыхать в поселок Лазаревское, входящий в состав Сочи, и осталась крайне недовольна, описав свой опыт словами «больше не поеду». Впечатлениями она поделилась с изданием «Интересная Россия».

Туристка Алеся Рысь решила провести отпуск именно на этом отечественном курорте, так как он является достаточно популярным направлением для отдыха на Черном море. Уточняется, что до этого она была в Адлере и Хосте.

Материалы по теме:
«Мы ощутили место силы» Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
«Мы ощутили место силы»Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
7 августа 2021
«На Руси жить хорошо» О каких местах писали великие русские писатели и почему их стоит посетить сегодня?
«На Руси жить хорошо»О каких местах писали великие русские писатели и почему их стоит посетить сегодня?
17 декабря 2021

Автор отзыва отметила, что Лазаревское напомнил ей скорее деревню, нежели курорт: ее встретили узкая набережная, перенасыщенная туристами, стоящие впритык лежаки на пляже и неудобный заход в воду из гальки. Кроме того, туристка пожаловалась на удаленность поселка от аэропорта — путь составляет три часа и чаще всего предполагает пробки. До Красной Поляны и Сочи, по ее словам, добираться тоже достаточно долго.

Местные блюда не показались туристке соответствующими заявленному уровню — ее не удовлетворил ни выбор, ни порции, ни качество продуктов. Цены, по мнению путешественницы, также были завышенными.

Ожидания не оправдал и досуг в поселке. Тематический парк в Лазаревском показался Рыси скромным, а популярный водопад Свирский — «мутным потоком воды». Также последняя локация разочаровала из-за толп туристов, призналась путешественница.

Проживание отдыхающей обошлось в разумную цену, однако, по ее словам, сотрудники отеля пренебрегли базовыми вещами.

«За пять дней в номере не было ни уборки, ни смены белья, ни пополнения туалетных принадлежностей. При обращении к персоналу гостям предложили купить все необходимое в ближайшем магазине», — поделилась с изданием туристка.

Россиянка добавила, что, по ее мнению, лучше доплатить и выбрать Адлер или Хосту, чем ехать в Лазаревское.

Ранее другая российская туристка побывала в поселке Андреевка и описала его словами «стиля нет вообще». Одной из проблем курорта Приморья тревел-блогерша назвала визуальный шум.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    54-летняя телеведущая в откровенном бикини позагорала на яхте

    Парень задумался о расставании с девушкой из-за ее необычного отношения к гигиене

    Шансы Запада подчинить Россию своим требованиям в ходе переговоров оценили

    Минпросвещения рассказало о продолжительности нового учебного года

    Стало известно о ликвидации рекламного лица Азова

    Жители мегаполиса пожаловались на голых любителей кровавых жертвоприношений с барабанами

    Туристка описала отдых на российском курорте словами «больше не поеду»

    На Камчатке за сутки произошло более 50 афтершоков

    В Херсоне прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости