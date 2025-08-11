Туристка описала отдых на российском курорте словами «больше не поеду»

Россиянка отправилась отдыхать в поселок Лазаревское, входящий в состав Сочи, и осталась крайне недовольна, описав свой опыт словами «больше не поеду». Впечатлениями она поделилась с изданием «Интересная Россия».

Туристка Алеся Рысь решила провести отпуск именно на этом отечественном курорте, так как он является достаточно популярным направлением для отдыха на Черном море. Уточняется, что до этого она была в Адлере и Хосте.

Автор отзыва отметила, что Лазаревское напомнил ей скорее деревню, нежели курорт: ее встретили узкая набережная, перенасыщенная туристами, стоящие впритык лежаки на пляже и неудобный заход в воду из гальки. Кроме того, туристка пожаловалась на удаленность поселка от аэропорта — путь составляет три часа и чаще всего предполагает пробки. До Красной Поляны и Сочи, по ее словам, добираться тоже достаточно долго.

Местные блюда не показались туристке соответствующими заявленному уровню — ее не удовлетворил ни выбор, ни порции, ни качество продуктов. Цены, по мнению путешественницы, также были завышенными.

Ожидания не оправдал и досуг в поселке. Тематический парк в Лазаревском показался Рыси скромным, а популярный водопад Свирский — «мутным потоком воды». Также последняя локация разочаровала из-за толп туристов, призналась путешественница.

Проживание отдыхающей обошлось в разумную цену, однако, по ее словам, сотрудники отеля пренебрегли базовыми вещами.

«За пять дней в номере не было ни уборки, ни смены белья, ни пополнения туалетных принадлежностей. При обращении к персоналу гостям предложили купить все необходимое в ближайшем магазине», — поделилась с изданием туристка.

Россиянка добавила, что, по ее мнению, лучше доплатить и выбрать Адлер или Хосту, чем ехать в Лазаревское.

Ранее другая российская туристка побывала в поселке Андреевка и описала его словами «стиля нет вообще». Одной из проблем курорта Приморья тревел-блогерша назвала визуальный шум.

