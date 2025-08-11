Тысячи вьетнамцев переселят ради строительства гольф-клуба Трампа

Тысячи фермеров во Вьетнаме переселят в обмен на рис ради гольф-клуба Трампа

Тысячи фермеров во Вьетнаме переселят ради строительства гольф-клуба, который связан с семьей президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно агентству Reuters.

Строительные работы планируют начать в сентябре. Местные жители опасаются, что из-за нового проекта они лишатся и земель, и работы. По информации источника, компенсации, которые предлагают будущим переселенцам, невелики: так, одному из фермеров за отказ от земли пообещали лишь запасы риса и 3,2 тысячи долларов, что ниже, чем средняя годовая зарплата в стране. При этом источник Reuters утверждает, что изначально прогнозируемый размер выплат составлял более 500 миллионов долларов, однако по неназванным причинам девелоперы проекта решили его сократить.

В агентстве уточнили, что Вьетнамом руководит Коммунистическая партия, все сельскохозяйственные территории фактически находятся под ее контролем. Фермерам выдают небольшие участки в долгосрочное пользование, однако они практически не имеют права голоса в ситуации, если власти захотят забрать землю обратно. Предполагается, что в ситуации со строительством гольф-клуба власти страны определят размер компенсаций в зависимости от площади и местоположения конкретного земельного участка. Их официальное утверждение ожидается в сентябре.

В июле Дональд Трамп заявил, что готов позволить некоторым рабочим-мигрантам остаться в США. Речь идет о людях, занятых в сельском хозяйстве.