Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:27, 12 августа 2025Экономика

Тысячи вьетнамцев переселят ради строительства гольф-клуба Трампа

Тысячи фермеров во Вьетнаме переселят в обмен на рис ради гольф-клуба Трампа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Kham / Reuters

Тысячи фермеров во Вьетнаме переселят ради строительства гольф-клуба, который связан с семьей президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно агентству Reuters.

Строительные работы планируют начать в сентябре. Местные жители опасаются, что из-за нового проекта они лишатся и земель, и работы. По информации источника, компенсации, которые предлагают будущим переселенцам, невелики: так, одному из фермеров за отказ от земли пообещали лишь запасы риса и 3,2 тысячи долларов, что ниже, чем средняя годовая зарплата в стране. При этом источник Reuters утверждает, что изначально прогнозируемый размер выплат составлял более 500 миллионов долларов, однако по неназванным причинам девелоперы проекта решили его сократить.

В агентстве уточнили, что Вьетнамом руководит Коммунистическая партия, все сельскохозяйственные территории фактически находятся под ее контролем. Фермерам выдают небольшие участки в долгосрочное пользование, однако они практически не имеют права голоса в ситуации, если власти захотят забрать землю обратно. Предполагается, что в ситуации со строительством гольф-клуба власти страны определят размер компенсаций в зависимости от площади и местоположения конкретного земельного участка. Их официальное утверждение ожидается в сентябре.

В июле Дональд Трамп заявил, что готов позволить некоторым рабочим-мигрантам остаться в США. Речь идет о людях, занятых в сельском хозяйстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    В МИД раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

    Разгадана тайна Бермудского треугольника

    «Калашников» оценил российский проводной дрон «КВН»

    Стало известно о готовности окружения Зеленского признать потерю территорий

    Тысячи вьетнамцев переселят ради строительства гольф-клуба Трампа

    В США два самолета взорвались после столкновения

    На Украине допустили быструю потерю территорий в ближайшее время

    Киев призвал Европу отказаться признавать итоги встречи Путина и Трампа

    «Это расплата». Люди по всему миру испытывают депрессию после путешествий. Почему так происходит?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости